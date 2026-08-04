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面板雙虎持續瘦身 股價獲市場肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
面板雙虎群創與友達持續瘦身，股價獲市場肯定。記者李珣瑛／攝影
面板雙虎群創與友達持續瘦身，股價獲市場肯定。記者李珣瑛／攝影

近年來大減資本支出、並持續活化資產出售廠房的群創（3481）與友達（2409），4日再受到市場青睞，群創股價開低走高，盤中一度上漲1元，來到48.55元，交易量放大到逾27萬張，再度躍居台股成交量排行榜冠軍。上周甫開完法說會的友達，今天也是開低走高行情，盤中最高至24.85元，上漲0.3元，成交量超過10萬張。

台系面板廠加速賣廠轉型，已經從「規模戰」轉向聚焦高附加價值的「精兵政策」。根據集邦科技（TrendForce）最新面板產業分析指出，伴隨產能持續收斂及產業格局的變化，預估至2028年，群創、友達於液晶監視器面板的合計供給占比將跌破10%，在液晶筆電面板的供給則持續減少至近20%，液晶電視面板因仍保持利潤，預估供給比例將維持在22%左右。

集邦表示，近期台廠連串的產能收斂與資產活化動作，不僅是企業體質的脫胎換骨，更將成為牽動未來全球液晶電視、監視器與筆電面板供需洗牌的關鍵變數。

面板雙虎 面板 市場

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