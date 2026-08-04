低軌衛星股沉寂兩月後再升空！昇達科、穩懋漲停 聚焦SpaceX財報

低軌衛星族群沉寂近兩個月後，4日再度成為市場焦點！受惠Starship V3成功發射、SpaceX即將公布IPO後首份財報，以及AI、衛星通訊應用持續升溫，昇達科（3491）、穩懋（3105）、台燿（6274）強攻漲停，華通（2313）、宏捷科（8086）、康舒（6282）、燿華（2367）同步大漲，低軌衛星供應鏈全面回神，躍居盤面強勢族群。

台股今日受到台積電（2330）開低拖累，早盤一度下跌近500點、失守4.3萬點關卡，不過在AI、光通訊及低軌衛星族群接棒下快速收斂跌勢。其中低軌衛星概念股買盤明顯升溫，昇達科、台燿、穩懋率先亮燈，並帶動華通、啟碁（6285）、耀登（3138）、兆赫（2485）等供應鏈同步走強，市場資金重新聚焦太空通訊商機。

低軌衛星族群近期股價曾受到SpaceX掛牌後震盪影響，市場情緒降溫，相關概念股出現明顯修正。其中昇達科股價自5月底高點約2200元一路拉回，最低跌至909元，波段跌幅接近6成。不過隨8月行情回溫，昇達科連拉兩根漲停，股價回升至1170元，重新站回10日線並挑戰月線，昨日三大法人也轉買超222張。

基本面方面，昇達科上半年營運亮眼，營收19.2億元、年增70%，毛利率達56.9%，稅後純益5.6億元、年增161%，每股純益8.15元，創同期新高。市場預期，隨主要客戶新舊產品轉換影響逐步淡化，第3季營收可望恢復成長。

PCB大廠華通則受惠低軌衛星與高速傳輸雙題材。法人指出，華通第2季受到消費電子淡季及低軌衛星產品轉換影響，營收成長較為平緩，但隨新一代V3衛星規格升級，第3季量產及發射進度加快，加上1.6T光模組與資料中心需求強勁，法人預估第3季營收可望季增近20%。新規格也將帶動PCB用量、製程難度及單顆衛星價值提升，預估衛星業務占比將逐步提高。

除了昇達科、華通外，穩懋與台燿也同步受惠AI與衛星商機。穩懋第2季每股純益2.3元，季增逾八成，本季起AIDC光學元件量產出貨，搭配衛星航太需求穩健成長，法人看好後續動能。

市場接下來將聚焦SpaceX於美股4日收盤後公布的IPO以來首份財報。投資人將透過財報檢視星鏈（Starlink）商業模式與獲利能力，以及馬斯克布局AI、太空與電信領域的投資效益。法人認為，隨全球低軌衛星發射速度加快、手機直連衛星及太空AI應用逐步發展，台灣供應鏈仍有望迎來新的成長契機。

不過，低軌衛星族群先前漲跌幅劇烈，短線股價已快速反映部分利多，後續仍須觀察SpaceX財報表現、衛星發射進度，以及各供應鏈實際接單與營收放量情況，留意市場情緒波動帶來的震盪風險。