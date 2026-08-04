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陸港AI挾兩大優勢開飆！後市行情重選股

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球股市表現分歧，市場對AI產業評價也反應在股價，韓股KOSPI、費城半導體指數近月跌幅達雙位數，截至3日，相較香港恆生科技指數漲幅約8~9%，陸港AI股挾其技術突破優勢，相關大中華股票型基金表現可期。

美韓AI股過去一到兩年累積相當漲幅，若財報不如預期即觸發獲利回吐，而陸港AI股不斷展現技術創新，從基礎大模型走向AI Agent 應用落地，包含中國 AI 資訊科技、大型互聯網與 AI 應用，未來行情重選股。

值得注意的是，近年中國出口增幅持續攀升，最新6月新創產品出口年增幅達38.38%，主因中國晶片同規格但價格往往僅為歐美同類產品的50%甚至更低，陸港AI股低開發成本、技術升級優勢逐漸顯現在股價，相關台中銀中國精選成長基金一、二及三年績效報酬各不同。

台中銀中國精選成長基金研究團隊表示，AI晶片及半導體關鍵零組件朝自主替代有政策紅利，看好高端技術的晶圓製造及設備，以及先進封裝等科技硬體板塊，除此之外，有別於美韓市場，中國有龐大內需市場規模，特別是電商會員、社交平台及雲端服務這些科技企業擁有龐大用戶數量，能快速將新科技如生成式AI轉化為實際營收與變現，故可關注中國自主研發與硬體基礎建設及受惠政策紅利相關板塊。

陸港 韓股 半導體

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