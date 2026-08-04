世界先進財報／今日召開法說會 上半年 EPS 2.84元

晶圓代工廠世界先進（5347）將於今日下午召開法說會，並先公布上半年財報，每股純益為2.84元。

世界6月業績創歷史新高，第2季合併營收為142.44億元，為單季次高表現，略優於法人預期，季增13.6％、年增21.7％，上半年合併營收為267.76億元，年增13.2％，歸屬母公司業主淨利52.2億元，年增17.1％，每股純益為2.84元。

法人看好世界受惠於市場需求提升，且下半年成熟製程報價上漲，其銷售均價有機會逐季升溫。在出貨價量齊揚，及產品組合優化的情況下，該公司本季營運可望續揚，挑戰單季歷史新高。

對於新加坡12吋廠第一期進度，世界日前重申，可望提前於2028年完成產能建置，且第一期全數產能已被客戶包下，並有合約支撐。

世界昨日也公告董事會同意該公司與子公司的機器設備及相關廠務設備資本預算，其中包括8吋機器設備及相關廠務設備2.47億元，與12吋機器設備及相關廠務設備4.18億元。

世界先前提到，從終端市場應用的角度來看，資料中心是引領半導體市場成長的關鍵。該公司將持續深耕高效能運算領域，投入資源開發相關技術，聚焦資料中心所需的電源管理IC、功率元件與化合物半導體技術，並與全球指標性客戶並肩前行，共同成長。