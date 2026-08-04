玻纖布起死回生？富喬、德宏漲停 台玻重回50元

玻纖布族群先前股價隨台股大跌，經歷一番血洗，台玻（1802）一度跌破年線，富喬（1815）、德宏（5475）、建榮（5340）則已跌破年線大關，僅剩南亞（1303）尚未失守季線。4日玻纖布族群持續跌深反彈，富喬、德宏漲停，台玻盤中大漲逾8%，南亞因跌勢較輕，股價僅小漲約1%。

玻纖布也是台股先前大跌的重災區之一，多檔摔破年線，富喬最低重摔到59.1元，隨後連續拉出三根漲停板，反彈至月線反壓區；台玻最低下探至42.05元，跌破年線三天後，昨日站回，今股價續攻大漲逾7%；南亞則相對跌幅較輕，下跌至季線隨即反彈，但就比較沒有報復性反彈行情。

基本面來看，玻纖布仍供不應求，富喬在7月初表示，旗下泰國新廠新產能還沒開出，就已全數被客戶訂滿。富喬泰國新廠主要生產高階玻纖布產品，將應用在AI伺服器、低軌衛星、IC載板等相關領域，計2027年第3季量產。

富喬董事長張元賓表示，AI伺服器與高速交換器規格升級，下半年LowDK2產品出貨比重將持續上升；應用於載板的Low CTE產品，客戶需求強烈，不過仍在優化公司的生產學習曲線。另外，針對M9等級的石英布材料，富喬已研製成功，將進行相關認證程序。

台玻也聚焦Low DK與Low CTE高階玻纖布，鹿港廠生產高頻高速PCB所需的Low DK產品，桃園廠專攻半導體載板使用的Low CTE玻纖布。在AI資料中心與生成式AI帶動下，高階基板與載板需求持續成長，法人預估第4季玻纖布營收占比有望達52%，首度超越傳統玻璃業務。

台玻表示，相關產品供需緊張狀況將延續至2027年，將再投入20億元資本支出擴充Low DK與Low CTE產能。目前台玻高階玻纖布全球市占率已達40%，僅次於Nittobo的50%。