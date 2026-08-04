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下一檔萬元股？川湖漲停衝破9000元新天價 下半年持續看旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器滑軌廠川湖（2059）4日盤中股價漲停至9,495元新天價，該公司將在6日公布第2季財報，並在7日舉行法說會，可望繳出續創單季新高的亮眼財報，法人預估，隨著AI伺服器各平台持續擴大出貨，下半年業績可望優於上半年。

川湖6月營收44.43億元，續創單月歷史新高，月增17.2%，年增220.5%，並帶動第2季、上半年業績同步登頂。該公司第2季營收108.3億元，季增98.7%，年增156.1%，單季營收首度突破百億元大關；上半年營收162.8億元，年增99%。

法人表示，川湖6月營收表現強勁，主要是輝達（NVIDIA）GB300拉貨動能強勁，其中，xAI上修GB300訂單1.3萬櫃，同時，亞馬遜AWS的自研晶片（ASIC）T3需求也相當強勁。

漲停 伺服器 營收

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