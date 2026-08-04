大啖AI光通訊商機 全新、穩懋雙雙飆漲停

磊晶廠全新（2455）、PA代工廠穩懋（3105）受惠AI光通訊商機爆發，基本面備受市場期待，推升今（4）日股價雙雙飆上漲停板，成為台股盤面焦點。

全新近期二度取得全球最大磷化銦基板供應商AXT的基板料源，預料第3季磊晶出貨動能將明顯轉強，迎來全年首波爆發期，下半年營運展望樂觀，帶動4日股價強勢攻上漲停板，上漲32元，暫收353元；穩懋則正在積極拓展相關AI業務，今日早盤股價開高走高，目前上漲31元，暫收342元。

其中，全新今年已分別在6月中、7月初獲得上游磷化銦基板供應商的料源，近期正在開始量產出貨給光通訊客戶，6月營收已有部分開始貢獻，7、8月將完整貢獻業績，市場估計第3季營運動能將比第2季大幅成長。