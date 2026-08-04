大立光衝漲停 多檔光電股跟著亮燈

大立光（3008）共同封裝光學（CPO）新事業布局進展快速，加上蘋果新iPhone的拉貨題材升溫，另外，政策將放寬千金股列注意股的價差標準，多題材助攻下，大立光4日開高後衝上漲停4,355元鎖死，站上各均線，多檔光電業個股鼎元（2426）、吉祥全（2491）、中光電（5371）、李洲（3066）、泰谷（3339）等也同步亮燈漲停。

大立光第2季毛利率49.4%，稅後純益46.69億元，雖季減23.7%，但較去年同期大增3.5倍，為近四年同期最佳，每股純益35.72元；累計今年上半年稅後純益107.93億元，每股純益82.35元。

針對本季營運展望，董事長林恩平表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，第3季季產能利用率將滿載。

在共同封裝光學（CPO）新事業布局上，董事長林恩平先前在法說會時證實，首張訂單到手，已有一家客戶期望光纖陣列（FA）量產訂單，7月送樣，客戶將以最快速度認證，此外，還有其他客戶針對下世代產品做概念驗證（POC）中。

另外， 時序進入智慧手機旺季，蘋果新機iPhone18將亮相，市場看好新機拉貨需求，都是助攻大立光的基本面題材；政策上，主管機關將放寬高價千金股列注意股的價差標準，政策利多題材加持，大立光4日以4,030元開高後走高， 盤中衝上漲停4,355元，收復月線後站上各均線。