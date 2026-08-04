合勤控財報／營運增溫、獲利暴增 第2季每股純益1.55元 季增逾三倍

網通大廠合勤控（3704）公布第2季每股純益1.55元，季增逾三倍，累計上半年本業獲利年增177%，每股純益1.55元，相較去年受匯率影響，稅後淨損0.99億元，有轉虧為盈表現。

合勤控近期營運增溫，6月營收34.64億元，月增43.9%，年增47.9%，創單月歷史新高，第2季營收87.5億元，季增38.7 %，年增41.4 %；毛利率23.7 %，低於上季24%及去年同期24.3%，營業利益7.07億元，季增513.3%，年增393.2%，稅後純益5.15億元，季增338.6%，較去年同期淨損3.8億元，轉虧為盈，每股純益1.26元。

累計上半年營收150.6億元，年增13.9 %；毛利率23.8 %，高於去年同期23.4%；營業利益8.22億元，年增177.4 %，稅後純益6.3億元，較去年同期淨損0.99億元轉虧為盈，每股純益1.55 元。

近年合勤控積極拓展市場，除既有電信營運商及中小企業客戶外，更搶進資安及安防、國防、軍用等市場；日前合勤控及旗下合勤科技與勤晁科技前進馬來西亞 DSA亞洲防務展，打造涵蓋戰術無線通訊系統、無人載具資料鏈與無人機防禦反制系統以及PQC後量子跨域資安防護等關鍵技術。

合勤控與旗下黑貓資訊、兆勤科技及勤晁科技資安布局從單點防護到預作準備、主動偵測，更迎接AI趨勢以及面對量子風暴與跨域滲透威脅，涵蓋資安檢測、AI驅動防禦與關鍵場域防衛的整合資安布局。