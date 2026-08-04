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精測7月營收創新高 分析師看好第3季營運表現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

精測（6510）7月營收創新高，分析師指出，由於精測今、明年皆有新產能開出，因產品組合改變，雖第3季毛利率可能季減，但整體獲利仍可創新高。

法人機構表示，隨著資料中心與雲端服務業者持續擴大AI基礎設施投資，加上客戶新世代產品陸續出貨，精測的成長動能也從GPU延伸至ASIC，兩大晶片測試需求成為推升營運的重要引擎，其中，7月營收再創新高，主要受惠於AI及HPC相關產品出貨動能強勁。

同時，從需求結構來看，代理式AI浪潮正促使資料中心及雲端服務業者持續擴大投資，也進一步推升GPU相關晶片、模組及系統需求。相較於傳統生成式AI主要回應單一指令，代理式AI將進一步執行多步驟任務，背後所需的推論運算與資料處理能力也隨之增加，且在雲端業者加快布建AI算力的情況下，GPU及其相關系統需求延續，也帶動高階晶片測試介面產品出貨，成為精測7月營收改寫新高的主要動能之一。

除GPU需求維持強勁，隨著客戶新世代產品陸續出貨，以及邊緣運算與推論應用日趨多元，ASIC晶片相關應用也開始逐步放量，意味精測的AI成長動能，正從過去市場高度關注的GPU，逐步擴大至客製化ASIC晶片。GPU與ASIC測試需求同步成長，不僅拓寬AI相關產品應用範圍，也成為支撐後續營運的兩大引擎，市場看好今年獲利呈倍數成長。

營收 精測 分析師

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