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定穎第2季營收年增近五成仍虧損 EPS 為負0.81元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

PCB廠定穎投控（3715）3日公布第 2 季財報，第2季營收雖攀升至68.69億元，季增22%、年增48.4%，但獲利仍未跟上營收成長腳步，單季歸屬母公司稅後淨損2.3億元，每股虧損0.81元。

定穎第2季毛利率14%，較首季下滑2.1個百分點、年減7.5個百分點；營益率1%，季減1.3個百分點、年減7.2個百分點。稅後淨損2.3億元，較首季虧損2.1億元擴大、較去年同期由盈轉虧，EPS為-0.81元。

累計上半年，定穎營收125億元、年增36.1%；毛利率15%，年減5.2個百分點；營益率1.6%，年減5.4個百分點；歸屬母公司業主淨損4.4億元，每股淨損1.55元，較去年同期每股純益1.89元轉為虧損。

展望後市，定穎先前表示，下半年營運可望優於上半年，成長動能主要來自網通、伺服器及泰國廠AI高階產品陸續量產，並期待隨產品組合改善帶動毛利率回升。公司預計於10日召開法說會，屆時將進一步說明第2季營運結果及後續展望。

營收 EPS PCB

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