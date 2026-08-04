聯發科目標價 高盛喊7,000

聯發科（2454）上周五（31日）舉行法說釋出正向訊息，外資圈紛紛按讚，包括高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗、美銀、瑞銀等證券，均給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，目標價也紛紛向上調升，其中尤以高盛的7,000元最搶眼。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，由於AI ASIC的上升周期才剛開始，預估今年聯發科AI ASIC營收將超過20億美元、明年將達120-160億美元，強勁的AI ASIC營運前景再次確認對聯發科AI ASIC成長的信心。

虞成敬將聯發科2026年預估AI ASIC營收微幅上調至22億美元，2027年在整體AI ASIC市場規模將達800億美元、目標市占率上調至15%-20%，帶動AI ASIC營收貢獻將大增至203億美元，營收分占2026、2027年的10%、48%。

對於2028年，聯發科雖未提供相關展望，但虞成敬認為，有鑑於聯發科樂觀的市占率展望與下一代ASIC單機價值強勁成長，2028年預估ASIC營收將達525億美元，屆時將占聯發科2028年總營收的68%。