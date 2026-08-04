聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科目標價 高盛喊7,000

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

聯發科（2454）上周五（31日）舉行法說釋出正向訊息，外資圈紛紛按讚，包括高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗、美銀、瑞銀等證券，均給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，目標價也紛紛向上調升，其中尤以高盛的7,000元最搶眼。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，由於AI ASIC的上升周期才剛開始，預估今年聯發科AI ASIC營收將超過20億美元、明年將達120-160億美元，強勁的AI ASIC營運前景再次確認對聯發科AI ASIC成長的信心。

虞成敬將聯發科2026年預估AI ASIC營收微幅上調至22億美元，2027年在整體AI ASIC市場規模將達800億美元、目標市占率上調至15%-20%，帶動AI ASIC營收貢獻將大增至203億美元，營收分占2026、2027年的10%、48%。

對於2028年，聯發科雖未提供相關展望，但虞成敬認為，有鑑於聯發科樂觀的市占率展望與下一代ASIC單機價值強勁成長，2028年預估ASIC營收將達525億美元，屆時將占聯發科2028年總營收的68%。

高盛 聯發科 目標價

延伸閱讀

外資看好聯發科獲利「爆炸式跳升」 股價強鎖漲停

外資喊買目標價上看7,000元 權值二哥聯發科飆漲停

聯發科ASIC前景大好 盤中攻上漲停

聯發科盤中攻漲停！AI ASIC營收潛力強、這外資卻喊「中立」

相關新聞

十銓獲利大爆發 上半年賺逾五股本超越歷年年度表現

記憶體模組廠十銓（4967）昨（3）日公布第2季獲利24.12億元，季增5.14%，年增逾218倍，每股純益26.47元，創單季新高；上半年大賺逾五個股本，稅後純益47.06億元，年增48.5倍，每股純益53.44元，已超越歷年年度獲利。

聯發科目標價 高盛喊7,000

聯發科上周五（31日）舉行法說釋出正向訊息，外資圈紛紛按讚，包括高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗、美銀、瑞銀等證券，均給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，目標價也紛紛向上調升，其中尤以高盛的7,000元最搶眼。

00881配息估4.6元 8月17日最後申購

7月台股震盪加劇，即將除息的ETF人氣攀升，透過股息落袋為安，可適度調配現金流，多檔將於8月除息的ETF已經陸續公告預估配息。

精測7月合併營收締新猷

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告7月合併營收6.15億元，創單月歷史新高，月增7.1%，年增49.9%；前七月合併營收36.12億元，年增30.0%。

南電7月合併營收月增16.1% 牧德增1.2%

載板廠南電（8046）與AOI大廠牧德昨（3）日公告7月業績，南電站上近42個月以來高點，牧德則連續五個月創單月歷史新高。

亞光第2季 EPS 1.93元

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（3）日公布第2季稅後純益5.37億元，季增82%，年減33%，仍為同期次高，每股純益1.93元；上半年每股純益2.98元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。