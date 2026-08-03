信錦財報／第2季每股賺1.3元 獲利1.87億元、激增266%

精密機構件大廠信錦（1582）於今（3）日召開董事會，公告2026年第2季財務報告。第2季低軌衛星（LEO）營收占比較去年同期持續提升，惟受到整體產業終端需求保守、客戶拉貨時程調整影響，第2季合併營業收入為新台幣20.06億元，季減5.15%、年減6.87%。受到營收規模減少、產品組合與原物料價格上漲等因素影響，營業毛利為新台幣2.85億元，毛利率14.19%，營業損失為新台幣0.37億元。惟在業外收益挹注下，歸屬於母公司之稅後淨利為新台幣1.87億元，獲利季增266.9%、年增54.58%。以加權平均股本計算，2026年第2季每股稅後盈餘（EPS）為新台幣1.30元，較去年同期的0.84元成長。

信錦累計2026年上半年合併營業收入為新台幣41.22億元，年減6.27%；合併營業毛利率為17.16%。歸屬於母公司之稅後淨利為新台幣2.38億元，累計每股稅後盈餘（EPS）為新台幣1.65元。

根據研調機構預估，2027年全球衛星產業產值可望達美金4,470億元，年增幅達14%。未來數年，全球低軌衛星發射與在軌數量預期將維持雙位數成長。同時，全球低軌衛星訂閱用戶數預期將持續攀升，同步支持用戶端設備的強勁需求。

信錦企業低軌衛星（LEO）產品2026年上半年營收規模與占比均較去年同期穩步提升，相關業務維持正向發展。公司除了持續深耕用戶端設備零件外，多項涵蓋發射端與用戶端的專案也預計陸續導入量產，可望為公司中長期的營運成長提供動能。