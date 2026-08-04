台特化上半年EPS 2.83元 年增90%

台特化（4772）昨（3）日公布第2季財報，第2季稅後純益2.21億元，年增89.7%，每股純益（EPS）1.5元；上半年累計稅後純益4.17億元，年增約90.26%，EPS 2.83元。

台特化第2季營收8.93億元，年增約240%；上半年營收17.49億元，年增262.78%。法人指出，併購效益帶動，加上先進製程加速擴產、台特化矽乙烷（Disilane）產品出貨放大，帶動台特化上半年營收、獲利同步成長。

台特化日前指出，主產品矽乙烷因技術升級、產能放大，估維持強勁成長；隨製程微縮帶動用量倍增，AI PC與AI智慧型手機換機循環也挹注需求，加上關鍵客戶先進製程新廠進入量產高峰期，矽乙烷規模估將同步放大。

法人指出，台特化今年已完成主要產品矽乙烷去瓶頸工程，年產能提升至30萬噸，產能利用率提升至七至八成。隨N2產能放大，矽乙烷出貨有望逐季攀升。

此外，去年通過驗證的新產品無水氟化氫 (AHF）今年出貨穩定增加。法人指出，公司目標於今年內將AHF在特氣營收中的占比提升至雙位數；目前台特化為國內少數具備高純度AHF量產能力的本土業者。隨著該產品營收逐步放大、今年成為第二大成長引擎。

台特化去年併購弘潔科技，該公司專精於半導體設備零組件超高潔淨清洗及鍍膜。法人表示，弘潔科技已取得新竹湖口廠，並擴充台南廠產線，以因應台灣客戶需求。新產線完成後，今年弘潔科技新竹廠有望於第3季開出新產能。

展望今年，台特化並持續耕耘新品研發，去前除半導體級乾式蝕刻氣體殘液收集設施與氣相不純物檢測分析系統與技術建置，也朝向原子層沉積（ALD）領域努力，持續進行ALD有機矽基前驅特化材料開發與製程設施建置。