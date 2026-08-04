華榮上半年EPS 7.04元

華榮內外雙美，上半年獲利大增近六倍。華榮（1608）昨（3）日發布財報，在業外收益大幅挹注下，獲利大幅躍升，累計上半年稅後純益達29.8億元，年增593.8%，每股純益（EPS）7.04元，創下歷史新高紀錄。

若以第1季推算，華榮第2季單季的稅後純益達28.2億元，年增率暴衝至931%，每股純益6.67元，單季獲利也同締新猷。

華榮獲利大幅成長，主要因手握金居、合晶兩檔股票，同時也是第一銅大股東，而在AI資料中心建設如火如荼發展下，推升全球銅箔基板（CCL）供應緊俏，而相關供應鏈公司之股價更是在第2季狂漲。

據公開資訊，華榮握有金居股票約5,800餘張，持股比重逾2.32%，另外握有合晶5,900餘張，持股比重約1.04%。由於這兩檔科技股近期均相對強勢，且華榮對這兩檔股票的採認方式均為「FV變動」，因此有金融評價利益。

在本業方面，華榮受惠台電強韌電網計畫，加上今年以來銅價維持高檔，也有助於線纜廠毛利表現，整體營運相當穩健，華榮表示，目前在手訂單滿檔，訂單可望一直接到2033年。

華榮表示，在中壓電纜上，主機台電控更新完成，製造中訂單約0.46億元，累計合約10.32億元。超高壓電力電纜上，已確定整年生產計劃排程，製造中訂單約4.74億元，累積待製造合約77.01億元。超高壓器材與工程上，345kV高壓器材，原認證供應商日本NGK將停產，3月展開新品相容性試驗認證，預定7月完成；而超高壓XLPE絕緣及外導料供應短缺，積極試作新料，強化供應鏈韌性。

至於AI相關纜線需求，通信光纜方面，華榮表示，光纖通信因AI算力網路爆發性需求，加上光纖預制棒，原料鍺受管制與擴產周期長，出現嚴重短缺。華榮旗下新型高芯數蛛網光纜（WTR），正積極投入生產設備。光纜合約製造中訂單也因此持續增長。