00881配息估4.6元 8月17日最後申購

7月台股震盪加劇，即將除息的ETF人氣攀升，透過股息落袋為安，可適度調配現金流，多檔將於8月除息的ETF已經陸續公告預估配息。

以國泰投信旗下國泰台灣科技龍頭（00881）來看，7月31日公告本次預估配息4.6元，以當日收盤價50.6元估算，單期配息率約9.09%、預估年化配息率約18.1%，創掛牌以來新高，將於18日除息，最後申購日為17日。

台股上半年含息報酬率破60.3%，觀察ETF上半年績效，投信投顧公會資料統計，00881除六個月報酬率達到79.37%，近一年、二年報酬率亦分別高達154.35%、154.17%，近三年為310.84%，展現長期投資實力。法人認為，近期台股波動持續放大，在AI產業趨勢不變下，建議可採取分批布局或定期定額策略，參與台股科技成長。

根據投信投顧公會統計，截至今年6月底，今年以來全台ETF定期定額交易戶數成長45.9%，顯示愈來愈多投資人選擇定期定額投資法；證交所資料亦指出，00881定期定額交易戶數較去年年底成長46.2%，其中，值得關注的是00881已連續66個月名列定期定額交易戶數前十大ETF，長期霸榜ETF人氣排名。

專家建議，面對震盪行情，與其天天緊盯盤勢、試圖預測市場高低點，應建立適合自己的投資方法。定期定額不僅能分散投資成本，也有助於降低市場情緒對投資決策的影響，透過長期累積，更有機會掌握企業成長所帶來的投資成果。

AI產業發展已由晶片延伸至先進製程、IC設計、AI伺服器、高速傳輸及電子零組件等完整供應鏈，具備技術能力優勢、產業領導地位及獲利成長動能的企業，可望持續受惠，00881聚焦台灣科技龍頭企業，一次布局完整AI供應鏈，適合透過定期定額掌握AI產業長線成長契機。

投資人可依自身情況訂定不同理財目標進行配置，關注AI及台灣科技產業發展者，可透過00881布局台灣科技龍頭企業及完整AI供應鏈，掌握科技產業長期成長契機。市場波動無法避免，但紀律投資可由自己掌握，善用定期定額搭配符合自身需求與目標的ETF策略配置，不僅有助降低波動帶來的影響，同時亦有機會在長期投資過程累積資產，把握台股與AI產業的長線成長契機。