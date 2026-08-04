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泓格上半年 EPS 3.28元 訂單回流
工業電腦廠泓格（3577）昨（3）日公布半年報，受惠半導體應用持續放量，第2季稅後純益來到1.16億元，季增23.4%、年增241.2%，創新高，每股純益1.81元。
泓格今年上半年毛利率59.06%，年增4.75個百分點；營益率30.26%，年增12.16個百分點；稅後純益2.1億元，年增150%，每股純益3.28元。
泓格持續受惠半導體產業強勁需求，其半導體測試設備主力客戶去年底釋出新一波訂單，相關業務在今年上半年發酵，加上塑化龍頭訂單回流，推升泓格上半年營運持續增長。
因應客戶強勁需求，泓格去年提前備料，目前包括原料與成品的庫存均高，且庫存周轉率大幅提升，因此今年零組件缺貨漲價，對泓格影響不大。
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