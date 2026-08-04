聽新聞
0:00 / 0:00

東洋肺癌藥納健保給付

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

東洋（4105）昨（3）日宣布，自行發展的肺癌標靶新藥Aumolertinib自8月起納入健保給付，不僅為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者增加新的治療選項，也寫下台灣第一個由本土藥廠自製第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥的重要里程碑。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋聚焦國人肺癌用藥需求，並在旗下六堵廠投入為期一年的製程研發，建置從混合、造粒、打錠、包裝的一體化產線，專供第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥Aumolertinib生產使用；同時，為協助台灣臨床醫療研究與累積本土數據，亦啟動四項、共收案近400人的在地臨床試驗。此不僅代表台灣東洋具備標靶藥物的在地製造能力，更凸顯台灣東洋支持藥品韌性、回應臨床需求的承諾。

肺癌 東洋 健保

延伸閱讀

東洋國產肺癌標靶新藥8月起納健保 寫下本土第三代 EGFR-TKI 里程碑

健保給付首款國產第三代肺癌標靶藥物 EGFR患者增治療新選擇

醣聯新世代 ADC 藥物 GNX1021一期臨床 完成首位受試者收案

長聖營收／7月年增20% 「CDMO＋新藥」雙引擎持續發酵

相關新聞

十銓獲利大爆發 上半年賺逾五股本超越歷年年度表現

記憶體模組廠十銓（4967）昨（3）日公布第2季獲利24.12億元，季增5.14%，年增逾218倍，每股純益26.47元，創單季新高；上半年大賺逾五個股本，稅後純益47.06億元，年增48.5倍，每股純益53.44元，已超越歷年年度獲利。

精測7月合併營收締新猷

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告7月合併營收6.15億元，創單月歷史新高，月增7.1%，年增49.9%；前七月合併營收36.12億元，年增30.0%。

華榮上半年EPS 7.04元

華榮內外雙美，上半年獲利大增近六倍。華榮（1608）昨（3）日發布財報，在業外收益大幅挹注下，獲利大幅躍升，累計上半年稅後純益達29.8億元，年增593.8%，每股純益（EPS）7.04元，創下歷史新高紀錄。

00881配息估4.6元 8月17日最後申購

7月台股震盪加劇，即將除息的ETF人氣攀升，透過股息落袋為安，可適度調配現金流，多檔將於8月除息的ETF已經陸續公告預估配息。

南電7月合併營收月增16.1% 牧德增1.2%

載板廠南電（8046）與AOI大廠牧德昨（3）日公告7月業績，南電站上近42個月以來高點，牧德則連續五個月創單月歷史新高。

亞光第2季 EPS 1.93元

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（3）日公布第2季稅後純益5.37億元，季增82%，年減33%，仍為同期次高，每股純益1.93元；上半年每股純益2.98元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。