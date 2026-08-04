東洋肺癌藥納健保給付

東洋（4105）昨（3）日宣布，自行發展的肺癌標靶新藥Aumolertinib自8月起納入健保給付，不僅為局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者增加新的治療選項，也寫下台灣第一個由本土藥廠自製第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥的重要里程碑。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋聚焦國人肺癌用藥需求，並在旗下六堵廠投入為期一年的製程研發，建置從混合、造粒、打錠、包裝的一體化產線，專供第三代EGFR-TKI肺癌標靶口服新藥Aumolertinib生產使用；同時，為協助台灣臨床醫療研究與累積本土數據，亦啟動四項、共收案近400人的在地臨床試驗。此不僅代表台灣東洋具備標靶藥物的在地製造能力，更凸顯台灣東洋支持藥品韌性、回應臨床需求的承諾。