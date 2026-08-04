崇越第2季 EPS 7.92元 兩利多加持

材料通路大廠崇越（5434）昨（3）日公布第2季歸屬母公司業主淨利15.4億元，季增16%、年增67.8%，每股純益7.92元，創單季新高。

崇越受惠全球AI與高效能運算（HPC）引爆，帶動光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液全面迎來拉貨潮，上季營收首度突破200億元大關，毛利率13.5%，季減0.1個百分點，年增1.8個百分點，營益率7.1%，季減0.6個百分點，年增1.1個百分點。

崇越累計今年上半年毛利率13.5%，年增1個百分點，營益率7.4個百分點，年增0.8個百分點，歸屬母公司業主淨利28.6億元，年增54.2%，每股純益14.79元。

展望下半年，隨著晶圓代工廠先進製程與先進封裝產能持續開出，公司持續深化高科技本業，並配合晶圓代工大廠的全球在地化布局，耕耘台、美、日及東南亞等地的半導體供應鏈平台鏈結，全年營運有望在高基期上，持續改寫新猷。