亞馬遜績優 智邦跟著旺

全球最大電商及雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）公布財報超乎市場預期，並上調全年資本支出達2,200億美元，加上AI ASIC Trainium 3持續量產出貨，法人看好，將帶旺供應鏈智邦（2345）出貨表現；更有外資樂觀預估，智邦第3季營收將衝上「千億」水準。

亞馬遜財報亮眼，激勵智邦股價昨（3）日早盤跳空登上漲停，雖然盤中一度拉回，隨即再攻上漲停直至收盤，終場上漲210元，收2,335元。

智邦預計8月6日召開董事會，通過半年報。智邦第2季營收連續三個月創新高，第2季營收955.4億元，超越外資預期的870億，累計上半年營收1,656.6億元，年增60.3%，單月、單季均創新高，累計營收為同期新高，法人預期，獲利有望繳出亮眼成績單。

外資看好，關鍵零組件漲價，推升高成本，大型雲端業者更傾向採用ASIC架構，智邦下半年受惠ASIC需求動能即將發酵；因應客戶訂單需求，智邦近年在台灣、越南等地大擴產，推升營運往上衝，樂觀預期本季營收將突破「千億」大關，來到1,070億元。

外電報導，亞馬遜上修全年資本支出約一成，主要反映記憶體價格上漲，以及AWS與生成式AI基礎建設投入擴大，亞馬遜旗下AWS晶片業務年營收已突破250億美元，並維持三位數高度成長；自研晶片Trainium已取得Anthropic與OpenAI多年期算力採購訂單，並擴大大型企業客戶採用。

法人看好，AWS預計自2026年下半年開始大量布建新款AI ASIC Trainium 3世代產品，下游供應商已於第2季底量產出貨，並將逐月放量至第4季。

法人認為，亞馬遜擴大資本支出，加上AI ASIC Trainium 3出貨熱度將延續至第4季，可望帶旺智邦業績表現，下半年營運可期。