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佳必琪第2季獲利再創高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
佳必琪董事長張舒眉。聯合報系資料照
佳必琪董事長張舒眉。聯合報系資料照

佳必琪（6197）昨（3）日公布第2季稅後純益4.63億元，續創新高，季增18.3%，年增81%；每股稅後純益（EPS）為3.79元。法人預估，下半年進入出貨旺季，業績可望優於上半年。

佳必琪上半年稅後純益8.55億元，為同期新高，年增88%；每股純益7元。佳必琪昨天股價收302.5元，上漲13.5元。

佳必琪昨天並公告，擬取得崧騰企業普通股，預期一年內交易數量累計不超過10%，每股不超過60元，交易總金額不超過4.23億元。佳必琪已取得崧騰338.1萬股，金額1.64億元，持股比例4.289%；佳仕騏投資則取得崧騰134.9萬股，金額6,988.4萬元，持股比例1.711%。

佳必琪先前表示，該公司以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，依應用場景區分，機櫃內短距離傳輸以銅連線為主，跨機櫃及長距離傳輸則以光通訊為主，產品涵蓋高速互聯、機櫃電力系統、跨機櫃互聯及液冷散熱等四大區塊。受惠雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI資料中心投資，目前北美市場營收占比60%，資料網路相關應用占比超過65%，成為主要成長動能，帶動毛利率持續向上。

佳必琪過去在車用及儲能系統領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前已成功打入美系晶片巨擘，以及多家CSP的供貨體系，並取得歐美日等五家國際新客戶訂單，下半年效應將擴大。

法人預估，佳必琪電源相關新產品預計今年將貢獻約3億元營收，較去年成長六倍。此外，該公司正在開發Busbar（匯流排）架構產品，並採用高門檻的「超音波焊接技術」，確保在下一代機架電源架構中不缺席。

佳必琪 崧騰 每股純益

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