捷迅財報／上半年獲利9766萬元、年增46.13% 每股賺2.79元

全球國際綜合物流服務供應商捷迅（2643）３日發布上半年營運成果，上半年每股盈餘（EPS）2.79元，較去年同期亦明顯增加46.13%；受惠於海空運旺季效應顯著，市場需求推升價量齊揚，捷迅經營團隊持續以敏銳的市場觀察力及靈活的調度與整合能力，下半年營收、獲利跟著受惠。

捷迅上半年營運表現繳出亮眼成績，第2季營收19.55億元，季增34.27%、年減4.27%，稅後純益為7,369.6萬元，年增率1511%，第2季每股盈餘（EPS）2.11元，較上季成長210.29%，較去年大幅成長1511.19%；累計上半年稅後純益為9,766萬元，年增率46.13%，每股盈餘（EPS）2.79元。

總經理孫鋼銀表示，捷迅將在波動的市場中為客戶降低運輸不確定性，帶動公司營運再創佳績，為股東創造長期價值。第1季積極針對獲利表現較低的客戶進行結構性調整，第2季起效益顯著浮現，配合海運費調漲及空運貨量急增，第2季獲利狀況較首季迎來顯著改善外，更是超越去年獲利表現，此次調整方向除充分將營運資金投入在最具競爭力的服務項目上，並且展現出高度的營運韌性及精準掌握業務拓展方向的能力。

展望下半年，孫鋼銀抱持樂觀看法，7月起市場已較以往提前進入電子產品出貨旺季，加上AWS、Google等新一代AI伺服器機櫃與高科技半導體陸續出貨，AI及周邊產業訂單滿載，空運艙位需求極為強勁，預期市場供給將持續吃緊，運價有望走上行空間。海運部分，北美線受惠於客戶趕出貨效應，艙位同樣呈現供不應求，這波物流運輸的熱絡需求預計將一路延續至第4季年底購物旺季。

面對供應鏈重組及地緣政治波動，捷迅持續完善推進於全球的策略規劃及布局，持續推廣位於美國德州達拉斯的保稅倉物流服務，已於7月正式在自購土地及自建現代化、客製化系統投入運作，大幅擴充延伸性倉儲與末端配送業務，充分滿足客戶一條龍服務需求及強化客戶黏著度。此外，拓展多元長程遠洋航線的承攬服務仍是今年的方向，協助電子大廠客戶自台灣、中國大陸、東南亞出口到歐美等地區的多元長程運輸與三角貿易航線，厚植下一階段的成長動能。

對於下半年海空運市場展望，受AI硬體拉貨與地緣政治雙重驅動，呈現「價量齊揚」態勢。航空貨運將迎來強勁旺季，AI伺服器機櫃與半導體設備會集中出貨；海運方面供需持續失衡，因應紅海危機常態化繞道，市場實質運力被嚴重消耗，疊加北美與歐洲零售商擔心關稅政策變動而提前「恐慌性補庫存」，海運旺季提早引爆，第3季運價將維持高位。整體而言，下半年海空運均面臨「艙位為王」局面，供應鏈長約與控艙能力將是物流業的獲利關鍵。

捷迅致力於全球布局與核心海空運承攬業務，以不斷突破自我的服務精神獲得多客戶合作的簽訂，充分運用位於全球21個營運據點，將服務網絡遍及中國大陸、亞洲、美洲、中東、印度、澳洲及歐洲等地，未來會更進一步鞏固其「整合型全方位物流方案提供者」的地位，重視供應鏈每個環節的高附加價值等各項業務。