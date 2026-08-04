十銓獲利大爆發 上半年賺逾五股本超越歷年年度表現

記憶體模組廠十銓（4967）昨（3）日公布第2季獲利24.12億元，季增5.14%，年增逾218倍，每股純益26.47元，創單季新高；上半年大賺逾五個股本，稅後純益47.06億元，年增48.5倍，每股純益53.44元，已超越歷年年度獲利。

十銓獲利衝高，反映記憶體缺貨大漲價帶來的正面效應。十銓指出，受惠於工控與SI（系統整合）訂單穩定挹注、B2B轉型效益顯現，帶動整體營運穩健成長，公司將持續推動轉型布局並優化產品組合，正向看待下半年營運展望。

展望記憶體市況，十銓認為，全球AI基建帶動大量記憶體需求，下半年記憶體價格有望延續上行趨勢，DRAM第3季合約價約上漲20%至25%，第4季再漲15%至20%，通路價格亦預期跟進。

十銓指出，即便主要DRAM原廠積極擴產，短期仍難有效緩解供需失衡狀況，預估缺貨最嚴峻的時期落在2027年上半年。十銓昨天股價漲6.5元、收240元。

十銓並引用研調機構集邦科技（TrendForce）7月底發布的報告指出，2026年DRAM供應與需求位元的差距約負1%至負2%，預估明年缺口進一步擴大。

隨著AI應用由雲端延伸至邊緣與終端裝置，高效能、大容量記憶體與儲存模組仍具剛需支撐，業界普遍看好記憶體價格維持易漲難跌的格局。

面對供應持續吃緊，十銓強調，持續深化與全球原廠的長期策略合作，確保關鍵料源，聚焦高附加價值應用，針對工業電腦、邊緣運算及國防安全等領域，提供客製化產品與技術服務。隨著相關產品逐步完成驗證並導入量產，有望提升B2B業務貢獻，強化營運穩定性與獲利韌性。