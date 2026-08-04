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建新啟用智慧物流中心

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

建新國際（8367）旗下「新科智慧國際物流中心」昨（3）日揭牌啟用，董事長陳彥銘表示，這座物流中心將鎖定AI供應鏈半導體、電子材料、先進載板、生技與高值化溫控貨品需求，打造集團在北台灣高規格物流服務的新成長引擎。

尤其，隨著北士科AI科技聚落逐漸成形，新科物流中心將就近掌握半導體、AI相關供應鏈客戶對高規格倉儲、保稅中轉及區域轉運服務的需求，有望成為北台灣AI產業鏈布局的重要受惠者。

新科物流中心揭牌典禮，由基隆關關務長吳慧燕與建新董事長陳彥銘、總經理柯勝鐘等人主持。新科物流中心座落台北港物流倉儲區，定位為結合保稅倉儲、多溫層冷鏈、海空聯運、報關理貨、發貨中心及智慧資料服務等一站式國際物流平台。可依客戶需求調整溫濕度控制條件，滿足半導體、AI伺服器、電子材料、PCB載板、生技及健康食品等產業。

物流 半導體 供應鏈

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