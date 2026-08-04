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泓德引資 深耕澳洲綠能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

泓德能源（6873）昨（3）日宣布，轉投資澳洲綠能投資與資產管理平台ZEBRE近期完成股東結構調整，引進澳洲當地控股公司ZEF Holding作為新投資人，藉此深化當地綠能市場布局。

ZEBRE為泓德能源澳洲布局光電、儲能及電力市場相關資產的重要平台，後續將由泓德能源與新股東共同推進既定資產開發與營運計畫。

據悉，ZEF Holding股東包括Future Group Investment Management（FGIM）管理的基金，FGIM隸屬於Future Group，為澳洲具代表性投資機構，管理資產規模逾139億澳幣，長期聚焦永續投資與綠能產業發展。

泓德能源表示，ZEBRE平台具備實體資產基礎與明確開發進度，治理架構與營運模式維持獨立運作，旗下南澳Solar River大型光儲複合案場正與資料中心業者洽談長期合約，瞄準綠色算力與穩定低碳電力需求。

綠能 澳洲 泓德能源

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