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台達電擴產 重建桃園一廠

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）昨（3）日公告，將斥資18億元重建桃園一廠，以因應未來業務發展所需，該案土建工程將由麗明承攬，總價款16.55億元。麗明同時配合該建案達到申請美國LEED綠建築標章規範標準。

因應AI需求強勁，台達電董事長鄭平日前表示，今年資本支出上看700億元，並啟動全球擴廠計畫，全力滿足AI客戶需求，衝刺營運成長。

台達電去年資本支出約460億元，今年原訂擴大至650億元，日前法說會再上調至700億元，年增逾四成。鄭平強調，AI資料中心已成為台達電最大成長動能，現在產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，「客戶希望我們趕快蓋廠」，現在和客戶談的都是一年後的產能布局。

因應AI需求強勁及零組件成本攀升，美國四大雲端服務供應商（CSP）上修全年資本支出至7,951億美元、年增77%，法人看好，台達電同步受惠。

四大CSP認為，雖然投資金額創新高，但現有產能仍難以滿足AI市場需求，並重申AI運算、雲端基礎設施與電源零組件產能為瓶頸所在。亞馬遜及Google明確指出，擴產的新產能很快就會被客戶需求填滿。

台達電昨天股價跌60元、收1,580元。

台達電 桃園 資本支出

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