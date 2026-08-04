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亞光第2季 EPS 1.93元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（3）日公布第2季稅後純益5.37億元，季增82%，年減33%，仍為同期次高，每股純益1.93元；上半年每股純益2.98元。

亞光表示，第2季獲利較去年同期衰退，主要因業外利息收入、匯兌損失及其他等綜合影響所致。

亞光結算，第2季營業毛利14.77億元，季增37%，年增7%；營業淨利8.07億元，季增67%，年增20%，為同期新高。上半年營業毛利25.51億元，年增11%；營業淨利12.89億元，年增31%，為同期新高；歸屬母公司業主淨利8.31億元，年減18.4%，每股純益2.98元。

展望本季，亞光表示，將全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G+P（玻璃＋塑膠鏡片）優勢、加速AR／VR／Metalens／AI應用產品研發，並推動新海外生產基地菲律賓順利生產。

亞光強調，公司領先布局Metalens先進技術，採直接奈米壓印（NIL）跨入CPO領域，以專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心，持續深化與Frore Systems策略夥伴關係。

亞光並以AI資料中心液冷散熱技術，克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴，積極發揮以AI為主軸的多元產品效益，掌握市場發展契機。

亞光董事長賴以仁日前表示，亞光以NIL技術生產的Metalens，應用於CPO領域的準直鏡及稜鏡具成本及耐熱優勢，內部規劃開發Lens Arry加上稜鏡的一體化元件，預計今年底送樣，搶攻CPO商機。

EPS 亞光 母公司

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