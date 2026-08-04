南電7月合併營收月增16.1% 牧德增1.2%

載板廠南電（8046）與AOI大廠牧德昨（3）日公告7月業績，南電站上近42個月以來高點，牧德則連續五個月創單月歷史新高。

南電7月合併營收54.39億元，月增16.1％，年增50.2％；前七月合併營收301.92億元，年增39.3％。

南電預計將於8月6日公布第2季財報，該公司之前陸續應主管機關要求，公布自結6月每股純益1.37元，5月每股純益為1.21元，4月每股純益為0.92元，獲利呈現逐月增加態勢。

南電之前表示，因應未來十年、20年需求，今年投資規模將會是史上最大，會有滿長一段時間進行擴建。AI、高效能晶片與先進封裝需求明顯，今年看來營運會是季季增態勢，AI應用業績占比已超過五成。

牧德方面，7月合併營收為3.59億元，月增1.2％，年增31.8％；前七月合併營收為22.7億元，年增11.6％。