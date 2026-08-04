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精測7月合併營收締新猷

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
精測總經理黃水可。聯合報系資料照
精測總經理黃水可。聯合報系資料照

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告7月合併營收6.15億元，創單月歷史新高，月增7.1%，年增49.9%；前七月合併營收36.12億元，年增30.0%。

精測表示，7月業績再寫新猷，主要受惠AI、高效能運算（HPC）相關產品出貨動能強勁。精測昨天股價漲160元、收2,655元。

精測指出，在代理式AI （Agentic AI）浪潮帶動下，資料中心與雲端服務業者持續擴大投資，推升GPU相關晶片、模組及系統需求。預期，AI應用持續帶動終端與雲端市場需求，加上訂單能見度良好，2026年營收可望維持成長動能。隨著客戶新世代產品陸續出貨，加上邊緣運算與推論多樣化的應用， 使ASIC晶片等應用逐漸放量，GPU與ASIC晶片測試需求成為公司重要的成長引擎。

精測強調，將深化AI領域布局，透過產能擴充與技術升級強化競爭優勢，並依據終端市場需求變化靈活調整產品組合與產能配置，預計在AI滲透各產業的趨勢下，市場需求將維持強勁。

據悉，精測今年8月底產能將較去年底多出一倍，明年3月底前則會達到2025年底的三倍。針對價格策略，精測先前說明，儘管上游原物料緊缺，精測牌價並未調整，後續價格按照客戶規格適度反映，客戶對此也能理解。

精測並宣布，將參加9月2日開跑的國際半導體展，並展示在AI驅動的高階測試介面解決方案最新成果。

營收 精測 半導體

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