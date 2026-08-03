全家餐飲財報／第2季EPS 2.23元創新高 上半年4.15元創同期新高

全家餐飲（7708）3日公告第2季財報。單季合併營收為7.47億元，季增3.49%、年增13.44%，稅後淨利0.57億元，季增16.28%、年增44.76%，單季每股純益2.23元，創單季新高。累計上半年合併營收14.68億元，年增12.57%，稅後淨利1.06億元，年增34.36%，每股盈餘4.15元，較去年同期的3.09元增加1.06元，創同期新高。

綜觀上半年營運表現，全家餐飲主要受惠於既存店營收持續成長、展店效益逐步發酵，以及旗下三大品牌持續推出新品與節慶限定套餐，搭配全家跨通路合作擴大品牌接觸率，有效發揮集團綜效，帶動營收及獲利同步成長，上半年整體營運表現續創同期新高。

全家餐飲表示，既存店營收成長動能來自各品牌持續推出季節性新菜單與行銷活動，大戶屋掌握母親節、端午節及畢業季商機，推出雙人優惠套餐及夏季限定飲品；bb.q CHICKEN除推出新品炸雞外，更攜手《棕色塵埃2》及全家便利商店推出多項跨通路聯名商品，持續提升品牌聲量；IKIGAI燒肉則以A5和牛、美國PR嫩肩等人氣套餐穩定帶動來客。

新開店方面，上半年除大戶屋2家新開店外，IKIGAI一起尬意燒肉並於第2季正式進軍高雄地區，高雄新光左營店開幕後成功吸引商場人潮及家庭客，為營收挹注新成長動能。截至6月底，全品牌店數已達77店，展店效益持續挹注整體營收表現。

展望下半年，迎接第3季暑假旺季及第4季百貨周年慶檔期，全家餐飲表示，將深化各品牌餐點研發、跨通路合作及展店策略。大戶屋將持續推出季節限定商品，並依展店規劃拓展營運版圖；IKIGAI一起尬意燒肉則持續展店，擴大品牌市場布局，透過特色套餐及差異化用餐體驗提升品牌滲透率；bb.q CHICKEN亦將持續推出新品及IP聯名行銷活動，強化品牌聲量與來客動能。