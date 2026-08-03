佳必琪財報／第2季EPS 3.79元 續創單季新高

佳必琪（6197）3日公布第2季稅後純益4.64億元，續創單季新高，季增18.5%，年增82.15%；第2季每股稅後純益（EPS）為3.79元，第1季ESP為3.21元，去年第2季EPS為2.09元。法人預估，今年下半年進入出貨旺季，業績可望優於上半年。

佳必琪上半年稅後純益8.56億元，創同期新高，年增88.45%；上半年EPS為7元，去年同期為3.72元。

佳必琪之前表示，該公司以「光銅並進」作為AI互聯核心策略，依應用場景區分，機櫃內短距離傳輸以銅連線為主，跨機櫃及長距離傳輸則以光通訊為主，產品涵蓋高速互聯、機櫃電力系統、跨機櫃互聯及液冷散熱等四大區塊。受惠雲端服務供應商（CSP）持續加碼AI資料中心投資，目前北美市場占營收比重約60%，資料網路相關應用占比已超過65%，成為主要成長動能，並帶動毛利率持續向上。

佳必琪過去在車用及儲能系統領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前已成功打入美系晶片巨擘，以及多家CSP的供貨體系，並取得歐美日等五家國際新客戶訂單，下半年效應將會擴大。

法人預估，佳必琪電源相關新產品預計今年將貢獻約3億元營收，較去年的5,000萬元呈現六倍成長。另外，該公司正在開發Busbar（匯流排）架構產品，並採用高門檻的「超音波焊接技術」，目前已獲得歐洲大廠樣品訂單，確保在下一代機架電源架構中不缺席。

在光通訊方面，佳必琪表示，1.6T雙DR（雙數位重計時）光模組已送樣北美CSP，800G HC（高速連接）產品第2季開始對北美客戶放量出貨，並規劃明年推出3.2T產品，2028年推進6.4T產品；高速主動電纜（AEC）及PCIe Gen6／Gen7高速互聯產品也陸續進入驗證與放量階段。

在產能方面，佳必琪指出，越南廠100A產線正積極擴充，以因應3月輝達（NVIDIA）GTC大會後湧現的需求；泰國新廠則以光模組與光纖線產品為主，同時計劃赴美國德州設廠，就近服務北美AI資料中心客戶，提升非中國大陸出貨比重。

佳必琪也公告，擬取得崧騰企業（3484）普通股，預期一年內交易數量累計不超過10%，每股不超過60元，交易總金額不超過4.23億元。佳必琪已取得崧騰338.1萬股，取得金額1.64億元，取得比例4.289%；佳仕騏投資則取得崧騰134.9萬股，取得金額6,988.4萬元，取得比例1.711%。