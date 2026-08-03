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精測7月營收衝上6億元達6.16億元 創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中華精測總經理黃水可。聯合報系資料照
中華精測總經理黃水可。聯合報系資料照

精測（6150）今（3）日公布 2026 年7 月合併營收站上6億元達6.15億元，創單月新高，月增7.1%，年增49.9%；累計前七個月合併營收達 36.12 億元，年增 30.0%。

精測表示，7月營收續創單月營收新高，主因來自人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）相關產品出貨動能強勁，在代理式AI （Agentic AI）浪潮帶動下，資料中心與雲端服務業者持續擴大投資，推升GPU相關晶片、模組及系統需求。隨著客戶新世代產品陸續出貨，加上邊緣運算與推論多樣化的應用， 使ASIC 晶片等應用逐漸放量，GPU 與 ASIC 晶片的測試需求成為中華精測重要的成長引擎。

隨著AI 應用持續驅動相關產業成長，中華精測將深化 AI 領域的布局，透過產能擴充與技術升級強化競爭優勢，並依據終端市場需求變化靈活調整產品組合與產能配置；預期在 AI 滲透各產業的趨勢下，市場需求將維持強勁。

2026 SEMICON TAIWAN 國際半導體展將於 9 月 2 日至 4 日在台北南港展覽館舉行，精測也決定參展。公司表示，這次展覽將展示公司在 AI 驅動的高階測試介面解決方案上的最新成果，涵蓋 AI 測試介面板 (AI Test Interface Board)、高功率老化測試板（High Power Burn-in Board）、高腳數探針卡 (High Pin Count Probe Card) 及大尺寸球柵陣列封裝板 (Large-size BGA Board) 等技術應用。中華精測持續運用 AI 技術優化設計流程，提升設計精準度與效率，並掌握關鍵製程能力，提供高度客製化的測試介面解決方案，以滿足客戶先進測試需求。

營收 精測 晶片

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