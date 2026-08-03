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華榮財報／上半年獲利29.87億元、暴增近六倍 每股賺7.04元創新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

華榮（1608）3日發布財報，在業外收益大幅挹注下，獲利大幅躍升，累計上半年稅後純益達29.87億元，年增593.86％，每股稅後純益（EPS）7.04元，較去年同期1.01元大幅成長，創下歷史新高。

若以第1季推算，華榮第2季稅後純益約28.3億元，年增931％，每股稅後純益6.67元，單季獲利就創下歷史新高紀錄。

華榮獲利大幅成長，主要因手握金居（8358）、合晶（6182）兩檔股票，同時也是第一銅（2009）大股東，而在AI資料中心建設如火如荼發展下，推升全球銅箔基板（CCL）供應緊俏，而相關供應鏈公司之股價更是在第2季狂漲。

據公開資訊，華榮握有金居股票約5,800餘張，持股比重逾2.32%，另外握有合晶5,900餘張，持股比重約1.04%。由於這兩檔科技股近期均相對強勢，且華榮對這兩檔股票的採認方式均為「FV變動」，因此有金融評價利益。

本業方面，華榮受惠台電強韌電網計畫，加上今年以來銅價維持高檔，也有助於線纜廠毛利表現，整體營運相當穩健，華榮表示，目前在手訂單滿檔，訂單可望一直接到2033年。

華榮表示，在中壓電纜上，主機台電控更新完成，製造中訂單約0.46億元，累計合約10.32億元。超高壓電力電纜上，已確定整年生產計劃排程，製造中訂單約4.74億元，累積待製造合約77.01億元。另， 超高壓器材與工程上，345kV高壓器材，原認證供應商日本NGK將停產，3月起展開新品相容性試驗認證，預定7月完成；而超高壓XLPE絕緣及外導料供應短缺，積極試作新料，強化供應鏈韌性。

通信光纜方面，華榮表示，光纖通信因AI算力網路爆發性需求，加上光纖預制棒， 原料鍺受管制與擴產周期長，出現嚴重短缺。新型高芯數蛛網光纜（WTR），準備投入生產設備，且更新充膠束管押出設備。光纜合約製造中訂單約0.11億元，累計合約2.05億元。

財報 EPS 合晶

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