永信建營收／7月2.75億元 年增170.3%、月減45.6%

永信建（5508）3日公布7月營收為2.75億元，月減45.57%、年增170.26%。展望前景，該公司位於高雄楠梓區的「高雄大學三期」建案預計9月份取得使用執照後可以開始銷售，為營運增溫可期。

永信建指出，就7月份營收月減、年增變化來看，主要是去年同期基期較低；而實際上單月營收隨完工案量多寡而變化屬於建設業特性，故7月業績比去年同期大幅成長尚屬合理。

值得注意的是，近期有一些首購族群延後交屋，主要是等候行政院剛正式通過的「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」（青安3.0）上路，該新制自2026年8月1日起實施至2029年7月31日。

據了解，青安3.0新增5項條件，包括借款人申貸時未滿50歲（且申貸年齡加核貸年限不得超過80）、借款人本人年所得總額不得超過200萬元、購屋有總價上限（依縣市分三級）、加碼婚育家庭貸款額度，以及所有青安貸款新舊貸戶均得享有滿3年利息補貼。

展望前景，該公司指出，位於高雄鳳山區、總戶數128戶的「鳳東二期」新建案已完工、取得使用執照，第2季正式開案銷售；接續，位於楠梓區、總戶數152戶的「高雄大學三期」建案，預計9月取得使用執照後開始銷售。

另外，該公司正持續銷售的建案有仁武區「澄光」、鳳山區「繪上品」、「水律」、「R5新世代」、「豐華大鎮」；前鎮區「禾豐」共六案。待售餘屋總銷金額約170億元。