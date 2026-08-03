輔信財報／第2季每股賺0.03元 帶動上半年同步轉盈

輔信（2405）3日公布第2季稅後純益829.1萬元，較去年同期轉虧為盈，季增679%，第2季每股稅後純益（EPS）為0.03元，去年同期每股淨損0.15元，第1季EPS為0.00元。

輔信上半年稅後純益935.5萬元，較去年同期轉虧為盈，上半年EPS為0.03元，去年同期每股淨損0.15元。

輔信表示，第2季合併營收4.81億元，季增14.61%、年增18.3%，主要受惠於歐洲市場出貨穩定，以及日本、亞太市場專案持續推進，帶動完整系統（Complete System）及工業電腦等產品出貨。其中，完整系統出貨比重提升，帶動平均銷售單價（ASP）成長，加上產品組合持續優化，推升第2季合併營收創近16個季度新高。隨著營收規模增加，第2季營業利益轉盈，加上業外收益較去年同期改善，第2季稅後純益829萬元，亦較去年同期轉盈，且較上季成長。

近年來，輔信持續調整集團產品組合，其中迷你電腦與嵌入式電腦事業逐步提升完整系統、工業電腦及Edge AI平台等產品比重，並透過專案型業務深化市場布局；子公司暄達醫學營運亦維持穩健。在兩大事業持續推進下，2026年上半年合併營收9.02億元，年增7.45%，合併毛利較去年同期提升，整體營運表現持續改善。

從各區域市場來看，歐洲為輔信主要市場，上半年出貨維持穩定，其中德國及法國為主要市場，需求來自商用辦公、自動化控制及智慧零售；下半年將持續拓展工業電腦客戶及嵌入式運算商機。日本市場上半年受惠於系統機及視訊監控專案出貨，下半年隨著Edge產品及智慧零售專案陸續推進，可望增添後續動能。亞太市場受公共建設及工廠智慧化需求帶動，以印度及非洲等市場為重點布局方向，並透過與方案商合作，拓展Edge AI海外應用機會。美國市場受經濟景氣及部分專案時程影響，上半年訂單及出貨節奏相對放緩，目前持續開發Edge AI商機，聚焦視訊監控、門禁管理等實體安全應用。

輔信表示，公司將持續透過產品組合優化，深化既有客戶合作及新專案開發，推進商用電腦、工業電腦及Edge AI平台等產品布局；子公司暄達亦將持續拓展海外市場及高階醫療器材業務。在持續關注全球總體經濟、市場需求及客戶訂單變化下，公司將審慎掌握市場機會，持續推進各項業務布局。