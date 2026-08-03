泓格財報／第2季獲利創下歷史新高紀錄 每股純益達1.81元

記憶體IC及矽智財設計大廠愛普*（6531），由於獲利表現優於預期，在外資法人按讚的激勵下，3日股價開低走高，近午盤時即亮燈漲停鎖死，帶動技術指標KD低檔金叉向上，預示新一波多頭攻勢正在發起。

2026-08-03 16:45