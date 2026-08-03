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泓格財報／第2季獲利創下歷史新高紀錄 每股純益達1.81元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠泓格（3577）3日公布今年上半年財報，受惠半導體應用持續放量，帶動第2季稅後純益來到1.16億元，季增23.06%、年增239.03%，單季獲利首度站上億元大關，創下歷史新高紀錄，每股純益為1.81元。

泓格今年第2季營收4.52億元，季增16.62%、年增54.14%；毛利率58.47%，季減1.28個百分點、年增2.92個百分點；營益率31.3%，季增2.24個百分點、年增13.46個百分點。

泓格今年上半年營收8.39億元，年增37.84%；毛利率59.06%，年增4.75個百分點；營益率30.26%，年增12.16個百分點；稅後純益2.1億元，年增150%，每股純益3.28元。

市場提前押寶泓格財報，帶動3日股價以漲停作收，收在128.5元，上漲11.5%；累計泓格短線連續兩日上漲，波段漲幅達14.73%。

財報 每股純益 營收

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