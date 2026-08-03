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明遠精密財報／第2季稅後純益0.42億元、每股賺1.25元 雙創單季新高
明遠精密（7704）董事會3日通過今年第2季財報，單季毛利率41.27%，季增6.51個百分點，年增12.49個百分點。稅後純益4,195.5萬元，季增76.8%，年大增321%；EPS為1.25元，獲利表現雙雙創單季歷史新高。
明遠精密累計今年上半年合併營收3.69億元，年增7.7%。毛利率38.19%，年增6.68個百分點。稅後純益6,568.4萬元，年增149.4%；每股稅後純益1.95元。3日股價上漲1.1元，成交量95張，收55.4元。
明遠精密董事會並決議，擬撤銷115年股東常會通過現金減資案。公司表示，今年股東會所通過的現金減資退還股款案，經向主管機關櫃買中心申請辦理減資作業送件後，由董事會重新檢視公司未來營運發展，認為保留現金用於擴充產能、加大研發投入及評估潛在投資與併購標的，可望創造高於現金減資的股東價值，因此向主管機關辦理撤回現金減資案。
因此，明遠精密將召開115年第一次股東臨時會，決議撤銷現金減資案；並全面改選董事。
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