暄達財報／上半年EPS 0.29元 較去年同期轉虧為盈

減壓照護與傷口管理醫材專家暄達（7726）公告上半年合併營收1.93億元，年增率27.01%，受惠營收規模成長，加上匯兌損益改善，上半年稅後淨利593萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.29元，較去年同期轉盈。

暄達表示，上半年主要成長動能來自於歐洲、北美及澳洲等區域市場。兩大主力產品交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統亦較去年同期成長。該公司持續累積跨市場醫材認證與產品註冊經驗，逐步建立多元市場准入能力；隨著各地產品認證持續推進，有助於擴大產品可銷售市場，並為海外業務長期發展奠定基礎。

暄達說，上半年歐美市場業務均維持成長，加上北美醫療氣墊專用氣壓控制幫浦系統專案按計畫推進，帶動上半年合併營收達1.93億元，年增率27.01%，其中歐洲市場逐步改善，業務動能有所回升，持續為公司營運挹注動能。

為強化長期成長動能，暄達持續延攬多元專業人才並擴大海外分公司團隊，深化北美、歐洲及紐澳市場布局，儘管相關投入使上半年營業費用增加，公司上半年毛利率維持良好表現達45%，反映公司在高階醫材研發、法規認證能力以及海外市場拓展等方面長期投入逐步發揮效益。

獲利方面，受惠於營收規模成長，加上匯兌損益較去年同期改善，暄達上半年稅後淨利593萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.29元，較去年同期轉盈。

暄達台灣製造之醫療產品以海外市場銷售為主。今年上半年，歐洲、北美及澳洲市場為主要成長動能；產品方面，兩大主力產品均較去年同期成長，其中交替式減壓氣墊床（TSS，Therapeutic Support Surfaces）業績年增33%，負壓傷口治療系統（NPWT，Negative Pressure Wound Therapy）營收占比提升至15%。

在全球法規布局方面，暄達持續推進負壓傷口治療系統（NPWT）及交替式減壓氣墊床（TSS）產品的國際認證與市場准入。繼2025年取得歐盟MDR負壓傷口治療系統（NPWT）Class IIb認證，並完成斯里蘭卡及越南市場上市許可後，今年上半年再取得俄羅斯及新加坡相關產品認證；下半年將持續推進亞洲及拉丁美洲重點市場的產品認證與註冊作業，為後續海外市場拓展及產品銷售奠定基礎。

展望全年，隨著更多市場陸續取得產品認證與銷售資格，將有助於擴大產品可銷售市場並掌握後續業務機會。暄達將持續穩固既有客戶基礎、拓展海外通路，並深化全球法規布局，強化海外市場營運基礎及後續成長動能，推進公司長期穩健發展。