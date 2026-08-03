十銓第2季及上半年獲利同創新高 上半年每股賺逾五個股本

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）今（3）日舉行董事會通過 2026 年第2季財報，第二季合併營收為75.88億元，稅後純益24.12億元，每股每股純益26.47元，年增20261.54%；累計上半年合併營收166.33 億元，稅後純益47.06 元，每股賺逾五個股本達53.44 元，年增 4671.43%，第2季單季及上半年獲利皆寫下歷年同期新高。主因受惠於工控與 SI（系統整合）訂單穩定挹注、B2B 轉型效益顯現，帶動整體營運穩健成長，公司將持續推動轉型布局並優化產品組合，正向看待下半年營運展望。

十銓表示，全球 AI 基礎建設建置帶動大量記憶體需求，主要 DRAM 原廠積極擴充產能，短期仍難有效緩解供需失衡，缺貨最嚴峻的時期預期將落在 2027 年上半年。根據研調機構 TrendForce 7 月底最新報告，2026年DRAM供應與需求位元的差距 (sufficiency ratio) 達 -1% 至 -2%，2027 年缺口預期進一步擴大，受限於設備移入、廠房興建及產能爬坡時程，多項擴產計畫預計至 2027年下半年才得以陸續貢獻晶圓投片量，最快需至2028 年方能形成具規模的位元產出。

面對供應持續吃緊，十銓深化與全球原廠的長期策略合作確保關鍵料源，並聚焦高附加價值應用，針對工業電腦、邊緣運算及國防安全等領域提供客製化產品與技術服務，隨著相關產品逐步完成驗證並導入量產，有望進一步提升 B2B 業務貢獻，強化營運穩定性與獲利韌性。

展望下半年，記憶體價格預期將延續上行趨勢，DRAM 第3季合約價約上漲20% 至 25%，第四季漲幅則預估約 15% 至 20%，通路價格亦預期陸續跟進反映漲勢。隨著 AI 應用由雲端延伸至邊緣與終端裝置，高效能、大容量記憶體與儲存模組仍具剛需支撐，市場人士普遍看好記憶體價格維持易漲難跌的格局；十銓將持續發揮料源掌握與技術整合優勢，提高企業級與工業應用等高附加價值產品出貨比重，並優化營運體質，為股東創造長期穩健價值。