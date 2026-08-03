外資看好聯發科獲利「爆炸式跳升」 股價強鎖漲停

聯發科（2454）7月31日舉行法說釋出正向訊息，外資圈紛紛按讚，包括高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗、美銀、瑞銀等證券，均給予「買進」或「優於大盤」等正向評級，目標價也紛紛向上調升，其中尤以高盛的7,000元最搶眼。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，由於AI ASIC的上升周期才剛開始，預估今年聯發科AI ASIC營收將超過20億美元、明年將達120-160億美元，強勁的AI ASIC營運前景再次確認對聯發科AI ASIC成長的信心。

虞成敬將聯發科2026年預估AI ASIC營收微幅上調至22億美元，2027年在整體AI ASIC市場規模將達800億美元、目標市占率上調至15%-20%，帶動AI ASIC營收貢獻將大增至203億美元，營收分占2026、2027年的10%、48%。

對於2028年，聯發科雖未提供相關展望，但虞成敬認為，有鑑於聯發科樂觀的市占率展望與下一代ASIC單機價值強勁成長，2028年預估ASIC營收將達525億美元，屆時將占聯發科2028年總營收的68%。

基於AI ASIC預期看好，市場規模與市占率雙雙擴大，下一代產品進度符合預期，虞成敬給予聯發科「買進」評等、目標價由6,800元上調7,000元，僅次於麥格理的10,000元、居外資圈第二高。

花旗半導體產業分析師陳佳儀則抱持相同的看法，認為聯發科最大的亮點仍集中在AI領域，特別是來自雲端AI基礎設施以及邊緣端代理型AI的需求持續成長，再次確立了AI ASIC為聯發科最重要長期成長動力之一的地位。

陳佳儀預期聯發科明（2027）年起獲利將出現爆炸式拐點。2027年每股稅後純益（EPS）將由今年68.53元激增至133.87元，2028年再大增至260.38元。基於獲利成長動能強勁，因此建議「買進」、目標價由6,055元上調至6,800元，居外資圈第三高。