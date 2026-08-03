AI啟動記憶體超級周期 外資暴漲式喊多2檔指標股

台股3日持續走強，盤面個股漲多跌少，其中尤以記憶體族群表現最為亮眼。南亞科（2408）、華邦電（ 2344）等，在市場多頭買盤大舉追捧下，早盤股價即雙雙亮燈強鎖漲停直至收盤，躍居市場熱議的焦點。

韓股去槓桿化後，指數已暫時不再破底；同樣的，台股也在融資大減肥後，繼7月31日呈現報復性強彈，3日持續盤堅走強，市場多頭氛圍逐漸匯聚，盤面個股漲多於跌，基本面表現亮眼的個股，尤以記憶體股重新受到投資人矚目。

法人指出，隨AI發展從大型模型訓練轉向以推理為主的代理AI應用，推理請求由單次轉為持續循環，使記憶體需求迎來結構性的擴張，也因此記憶體產能滿載的時間點從原先的2027年延後至2028年，才會見到供需結構趨向平衡。

摩根士丹利證券（大摩）認為， DDR4第3季可望維持逐月漲價趨勢，且雲端服務供應商願意提高採購價格，甚至有機會與供應商簽訂1-2年的長期合約（LTA），預計將帶動第3季單月漲幅有望超過20%，單季漲幅上看30%以上。

大摩預估南亞科今年每股稅後純益（EPS）將達62.13元水準，較去年的2.36元激增25.32倍，2027年增至112.32元，年增80.78%。基於獲利成長動能強勁，大摩給予南亞科「優於大盤」評等，目標價看580元，股價潛在漲幅達85%。

華邦電同樣受惠有利的產業發展趨勢，摩根大通（小摩）預估今年EPS將達28.5元，較去年的9.2元大幅激增兩倍，2027年更上看60元，年增1.1倍。小摩給予華邦電「優於大盤」評等，目標價看360元，股價潛在漲幅151.7%。