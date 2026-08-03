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記憶體IC大廠6月獲利狂飆7.8倍！外資喊股價漲幅還逾一倍
記憶體IC及矽智財設計大廠愛普*（6531），由於獲利表現優於預期，在外資法人按讚的激勵下，3日股價開低走高，近午盤時即亮燈漲停鎖死，帶動技術指標KD低檔金叉向上，預示新一波多頭攻勢正在發起。
外資摩根士丹利證券（大摩）指出，愛普6月淨利3.27億元，年增785%；單月每股稅後純益（EPS）2.01 元，年增784%，表現優於預期，也占了大摩對愛普第2季EPS預估值3.98元的51%。
由於獲利表現優於預期，使大摩對愛普的多重成長動能保持信心，包括處於結構性供不應求的S-SiCap（矽電容）市場，以及受惠於邊緣AI（Edge AI）帶動的VHM（異質整合高頻寬記憶體）商機。
大摩認為，愛普6月強勁的營運成果，展現了強勢的定價提升能力，因此維持「優於大盤」評等，目標價上看1,555元。以愛普3日收盤價733元計算，股價潛在漲幅高達1.12倍。
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