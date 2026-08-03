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亞光財報／上半年每股純益2.98元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光學鏡頭廠亞光（3019）公布今年第2季歸屬本公司業主淨利5.37億元，季增82%，年減33%，主要因業外利息收入、匯兌損失及其他等之綜合影響所致，仍為同期次高，每股純益1.93元。

亞光累計上半年合併營收約142.38億元，年增率16%，營業毛利25.51億元，年增率11%，營業淨利12.89億，年增率31%，為同期新高；歸屬本公司業主淨利8.31億元，每股純益2.98元。

展望本季，亞光表示，將持續推進三大發展契機，包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G+P優勢、加速AR/VR/Metalens/AI應用產品研發，及時推出市場注目產品，推動新海外生產基地順利生產。

此外，領先布局Metalens先進技術，採直接奈米壓印(NIL)跨入CPO領域；同時，憑藉專業精密製造優勢，拓展市場至數據中心，持續深化與Frore Systems策略夥伴關係，以AI資料中心液冷散熱技術，克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴；亞光積極發揮以AI為主軸的多元產品效益，將掌握市場發展契機。

亞光 財報 每股純益

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