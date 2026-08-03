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崇舜拚年底前上市！啟動兩岸擴產計畫 電子特化營收有望倍增

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
特化業者崇舜（7763）董事長鍾文清3日表示，正在兩岸啟動擴產計畫，預計彰濱新廠2029年投產後，電子特化產品占營收比重有望提升至40%-50%。聯合報系資料照
特化業者崇舜（7763）董事長鍾文清3日表示，正在兩岸啟動擴產計畫，預計彰濱新廠2029年投產後，電子特化產品占營收比重有望提升至40%-50%。聯合報系資料照

特化股崇舜（7763）股票上市核准案於上月獲證交所核准通過，董事長鍾文清3日表示，上市時程將按相關程序推進，目前預估年底前有望掛牌。此外，崇舜也在兩岸啟動擴產，預計彰濱新廠2029年投產後，電子特化產品占營收比重，有望從目前的兩成左右，提高至四到五成。

崇舜指出，該公司旗下特殊胺類固化劑產品（HARTCURE系列），為雙馬來酰亞胺樹脂（BMI）其中一項核心上游原料，該材料能滿足下一世代高頻高速銅箔基板（CCL）對於耐熱性、尺寸穩定性、低吸水率及長期可靠度等極致嚴苛特性的需求。崇舜目前是全球唯二供應商。

崇舜指出，為因應全球客戶對綠色化學與電子材料需求，已規劃於彰濱化工區，建置約4,000坪生產基地，預計於2029年正式投產，以因應日本大客戶需求，未來將作為高值化電子材料產品基地。新廠將全面布局電子化學品、預聚體、熱塑性聚氨酯（TPU）及環境友善功能性塗料等高毛利產品。此外，山東亦有擴產規畫。未來兩岸產能放大後，電子特化產品占營收比重，有望提升至40%-50%。

崇舜表示，隨著AI伺服器、超大型資料中心交換器、5G 基地台與高階車載電子對於高速傳輸與散熱材料的需求大幅增長，該公司特殊胺類固化劑材料，已導入高頻高速CCL的BMI樹脂客戶，主要應用於M4-M6規格。未來並持續朝Low DK、Low DF與高TG前進，目標提高產品尺寸安定性，以因應更高規格CCL板材需求。特殊胺類固化劑也導入CMP研磨墊片、AGV導輪等應用。

此外，特殊異氰酸酯應用於交通系統及人型機器人關節模組緩衝柔性結構、避震與高負載移動模組，終端用途包含航空航太材料、橡塑膠異材結構接著與固定等。

崇舜主要產品包括特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯及功能性塗料。依2025年產品銷售結構，特殊異氰酸酯占營收40%、特殊胺類固化劑占37%，功能性塗料占21%。如依應用市場區分，目前電子特化占19%、交工事業占28%、特化應用占31%、功能性塗料占22%。

崇舜今年上半年營收6.2億元，年增9.42%；第1季稅後純益5,261萬元，每股純益（EPS）0.88元。展望今年全年營運，崇舜表示，過往下半年因日本客戶拉貨較前，為傳統旺季；依往例，上、下半年營收貢獻分別約為上半年45%、下半年55%左右，今年上半年營收仍較下半年成長。法人推估，AI帶動高頻高速銅箔材料基板需求、加上機器人領域同步成長，終端市場看好，今年上半年EPS有望挑戰1.9元、全年可望突破4元。

營收 兩岸 BMI

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