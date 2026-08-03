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先進光獲利／自結6月每股淨損0.36元
光學鏡頭廠先進光（3362）3日公布今年6月自結稅後淨損5,110萬元，較去年同期虧損5,160萬元收斂，每股淨損（EPS）0.36元。
先進光日前已公布5月自結稅後淨損8,800萬元，每股淨損0.62元，合計5、6兩個月每股淨損0.98元。先進光上半年營收20.58億元，年減1.9%。
先進光今年首季每股淨損0.5元。今年上半年因部分筆電品牌新品銷售熱絡，拉貨積極，加上因記憶體缺貨漲價，致筆電品牌廠資源聚焦高階商務機種，帶動筆電鏡頭出貨成長。
先進光董事長高維亞日前表示，近期接獲光學元件新訂單，預計下半年8-10月量產，對下半年營運樂觀看待。先進光3日股價終場拉尾盤收紅，作收180元，上漲8元。
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