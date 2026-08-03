先進光獲利／自結6月每股淨損0.36元

聯發科（2454）上半年每股純益30.45元，預估第3季預估營收1,522~1,598億元，較上季持平至季增5%，年增7%至12%；全年營收成長高個位數百分比，聯發科在上周五的法說會釋出AI ASIC布局加速的訊息，首代AI加速器ASIC將進入量產，多家外資同聲喊買且上調目標價，其中一家美系外資將目標價調高至7,000元；聯發科3日跳空以漲停3,910元開出後鎖死，排隊買單逾4,000張。

2026-08-03 10:46