南電營收／7月54.4億元 年增逾五成、再創近三年半新高

ABF載板廠南電（8046）3日公布7月合併營收54.4億元，月增約16.13%、年增50.24%，繼6月後再次改寫近三年半單月高點；累計前七月營收301.92億元，年增39.38%。

南電7月營收較6月增加約7.56億元，創自2022年12月以來新高，單月年增幅也連續兩個月站上五成。公司表示，營收成長主要受到市場需求升溫帶動。

南電6月營收46.84億元，當時已創下42個月新高；第2季營收135.75億元，季增21.46%、年增41.66%。隨著7月營收進一步突破50億元，顯示下半年營運開局仍維持強勁動能。

南電先前表示，人工智慧（AI）、高效能晶片及先進封裝需求明顯成長，AI應用營收占比已超過五成，預期今年營運呈現逐季成長。公司今年也將啟動歷來最大規模投資，聚焦新製程、既有製程改善及新產線規畫，以因應AI伺服器、高階處理器及特殊應用積體電路（ASIC）帶動的ABF載板需求。