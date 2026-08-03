精測營收／7月6.15億元創新高 GPU、ASIC測試需求續強

半導體測試介面廠中華精測（6510）3日公布7月合併營收6.15億元，月增7.09%、年增49.87%，再創單月歷史新高；累計前七月營收36.12億元，年增30%。受惠人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）相關產品出貨升溫，加上訂單能見度良好，公司看好全年營收維持成長。

精測表示，代理式人工智慧（Agentic AI）浪潮帶動資料中心及雲端服務業者持續擴大投資，推升GPU相關晶片、模組及系統需求。隨著客戶新世代產品陸續出貨，加上邊緣運算及AI推論應用持續增加，ASIC也逐步放量，GPU與ASIC晶片測試需求已成為主要成長引擎。

因應AI應用持續擴張，精測將透過產能擴充及技術升級提高供應能力，並依終端需求調整產品組合與產能配置。公司先前也透露，整體產能預計今年8月底提升至去年底的兩倍，明年3月底進一步達到三倍，為後續新產品出貨預作準備。

精測將於9月2日至4日舉行的2026台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）中，展示AI測試介面板（AI Test Interface Board）、高功率老化測試板（High Power Burn-in Board）、高腳數探針卡（High Pin Count Probe Card）及大尺寸球柵陣列封裝板（Large-size BGA Board）等產品，搶攻先進晶片測試需求。