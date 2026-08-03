精測營收／7月6.15億元 月增7.09%、年增49.87%

精測（6510）3日公布2026年7月營收為6.15億元，較上月成長7.09%，較去年同期增加49.87%；累計前七月合併營收達36.12億元，年增30%，續創單月營收歷史新高。

精測指出，受惠於人工智慧（AI）應用持續帶動終端與雲端市場需求，加上訂單能見度良好，預期全年營收可望維持成長動能。

精測進一步說，7月合併營收再次改寫今年以來新高紀錄，主要來自人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）相關產品出貨動能強勁，在代理式AI （Agentic AI）浪潮帶動下，資料中心與雲端服務業者持續擴大投資，推升GPU相關晶片、模組及系統需求。

隨著客戶新世代產品陸續出貨，加上邊緣運算與推論多樣化的應用， 使ASIC晶片等應用逐漸放量，GPU與ASIC晶片的測試需求成為精測重要的成長引擎。

另外，精測將深化AI領域的布局，透過產能擴充與技術升級強化競爭優勢，並依據終端市場需求變化靈活調整產品組合與產能配置，預計在AI滲透各產業的趨勢下，市場需求將維持強勁。