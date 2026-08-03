凌華今年上半年賺贏去年全年 股價反彈漲停板

工業電腦大廠凌華（6166）今年上半年稅後純益達6.8億元，每股純益3.12元，賺贏去年全年的2.35元，隨著財報開出佳績，帶動股價強勢反彈，在連續兩天跌停後，3日強攻漲停板，股價來到124元，上漲11元。

展望下半年，受惠邊緣AI應用發酵，工業電腦產業接單熱絡，凌華看好業績展望，尤其自第3季起，產品價格調漲效應發揮，毛利率可望逐步回升，不論營收獲利都有機會優於上半年。

此外，凌華搶攻半導體及機器人商機，隨著中國大陸半導體業者積極擴張，凌華今年以來接獲相關客戶頻繁催單，成為今年業績成長一大動能。

而在機器人布局上，凌華目前已有美國及中國人形機器人客戶，且與鴻海集團合資的法博智能營運持續成長，凌華預計，今年機器人業務占比7%，明後年力拚10%。