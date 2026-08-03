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大盤漲0.62% 上市光電勁揚2.48% 一詮、立碁、鼎元等5檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

台股3日加權指數盤中上漲267.54點，漲幅0.62%，來到43387.29點，整體上市櫃平均漲幅為1.51%，全市場共計102家公司亮燈漲停。雖然盤面漲幅主要由上市半導體（+4.13%）與電子零組件（+4.01%）等族群領軍，但光電類股同樣獲得買盤點火，上市光電與上櫃光電指數分別上漲2.48%與2.04%，展現穩健跟漲力道。

在LED及光電概念股方面，買盤集中點火部分個股，包括宏齊（6168）、光鼎（6226）、立碁（8111）、一銓（2486）及鼎元（2426）等5家強勢攻上漲停。

此外，冠西電（2466）大漲7.35%，光鋐（4956）勁揚6.92%，富采（3714）與聯嘉（6288）亦分別上漲4.27%及3.85%，在主流電子族群衝鋒之際，光電族群內部仍維持一定的個股輪動氣勢。

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